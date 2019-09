p>JUVENTUS FATTURATO RECORD / Laha raggiunto il mezzo miliardo di fatturato: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i ricavi lordi ammontano a 621 milioni e al netto delle plusvalenze da cessione calciatori stimate attorno a quota 125, ecco che si arriva a circaUn record per il calcio italiano, che fa registrare un +84 milioni rispetto all'annata 2017-18. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Gran parte della crescita è da attribuire all'operazione Ronaldo che ha portato una settantina di milioni in più di ricavi caratteristici. E non è finita qui perchè in vista ci sono alcuni accordi importanti con Adidas e Jeep.