Nella lista dei convocati diramata nel tardi pomeriggio della giornata di ieri da Maurizio in vista della sfida in programma quest'oggi tra, non compare il nome di Mario: esclusione dettata dalla volontà della dirigenza bianconera alla ricerca di una nuova sistemazione per il centravanti croato.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’assenza al Franchi è stata decisa di comune accordo da calciatore e club: saltata l'opzione Al-Gharafa, l’attaccante sta valutando altre opportunità di calciomercato all’estero e potrebbe lasciare Torino nei prossimi giorni. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', la pista più gettonata porta ancora in Qatar, all’Al-Duhail, la stessa squadra che ha accolto nel gennaio scorso Medhi Benatia, ma ci sarebbero altre squadre in corsa (anche in MLS). Il mercato in Qatar chiude il 30 settembre quindi c'è tempo e non sono da escludere improvvise accelerate già nei prossimi giorni. Attenzione infine alla pista relativa al Manchester United che, secondo 'Tuttosport', si sarebbe già fatto avanti in vista della finestra invernale di trasferimenti.