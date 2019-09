Calciomercato Milan, colpo low cost e derby con l'Inter

CALCIOMERCATO MILAN INTER GOTZE / Non decollano le trattative tra Borussia Dortmund e Mario Gotze per il rinnovo. In scadenza a giugno 2020, il trequartista tedesco può rivelarsi una delle migliori occasioni di mercato in vista delle prossime sessioni di trattative e può vantare diversi estimatori, anche in Italia.

Già da tempo si parla di un interessamento conreto da parte dell', ma le ultime indiscrezioni narrano anche di un possibile derby di mercato con il. Il club rossonero in vista di gennaio cerca ancora rinforzi dalla trequarti in su e l'ex Bayern Monaco può rappresentare l'occasione low cost da cogliere al volo in caso di mancato rinnovo.