Sassuolo, dall'addio di Sensi a Berardi: le parole di Carnevali

CALCIOMERCATO SASSUOLO CARNEVALI SENSI DEMIRAL BERARDI CAPUTO / Il Sassuolo è stato uno dei club protagonisti del calciomercato estivo di Serie A. La squadra neroverde infatti ha messo a segno diverse operazioni sia in entrata che in uscita. Altre situazioni invece, come quella legata al futuro di Berardi, non si è concretizzata in cessione. A fare il punto ci ha pensato l'AD degli emiliani Giovanni Carnevali, ai microfoni di 'Radio Sportiva'.

SU BERARDI - "Lui è la nostra bandiera. Ce l'hanno chiesto sia l'Italia sia l'estero ma la nostra crescita coinvolge anche lui. Forse un giorno i nostri cammini si divideranno ma ora la voglia di proseguire insieme c'è da entrambe le parti.

Durante l'estate non è stato vicino all'addio: su di lui non è stata fatta una valutazione di tipo economico perché lo abbiamo sempre ritenuto incedibile".

SU CAPUTO, OBIANG E CHIRICHES - "Il Sassuolo ha una delle squadre più giovani della Serie A. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di inserire in organico alcuni elementi di esperienza: Caputo, Obiang e Chiriches rientrano tra questi".

SU DEMIRAL - "E' un giocatore molto forte, destinato a essere il titolare della Juventus. In quel reparto c'è grande competizione ma ritengo che il giocatore possa rivelarsi determinante".

SU SENSI - "Con noi ha giocato in più ruoli. Ha bisogno di un po' di tempo per esprimere al meglio le sue qualità. L'Inter sicuramente ha fatto un grande acquisto".