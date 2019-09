Napoli, caso spogliatoi San Paolo: replica ad Ancelotti

NAPOLI ANCELOTTI REPLICA / Il duro comunicato di Carlo Ancelotti sugli spogliatoi del San Paolo non è passato inosservato.

E' così arrivata la replica del direttore dei lavori della ristrutturazione dello stadio, Filomena: "Sono sconcertata e stranita dalla dichiarazione a gamba tesa di Ancelotti - afferma all'Ansa - anche perché oggi abbiamo avuto la visita negli spogliatoi del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis che ci ha fatto i complimenti davanti alle maestranze per i lavori. Domani iniziamo le grandi pulizie. Venerdì mattina come previsto consegniamo lo stadio al Comune di Napoli in condizioni perfette e pienamente funzionali e fruibili"