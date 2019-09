Lazio-Roma, forte temporale sulla Capitale: le ultime sul meteo per il derby

LAZIO-ROMA TEMPORALE DERBY METEO ROMA - Un forte temporale sta sferzando, in questi minuti, il quadrante sud-est di Roma con vento e grandine.

Quando mancano tre ore al, si pensa a quali potrebbero essere le conseguenze: il meteo per le ore 18, quando l'arbitrofischierà l'avvio della stracittadina, non promettono nulla di buono, visto che dalle 16 alle 19 sono previsti rovesci e schiarite, ma anche possibili temporali. Le temperature restano alte, vicine ai 30 gradi, e la speranza è che le precipitazioni possano attenuarsi per far godere al pubblico, sugli spalti dell'Olimpico e da casa, uno spettacolo di calcio, con le squadre di Simonee Paulopronte a darsi battaglia sul rettangolo verde.