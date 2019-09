Juventus, non solo Rakitic: Umtiti e Todibo idee per la difesa

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC BARCELLONA UMTITI TODIBO - L'asse Italia-Spagna si infiamma in queste ultime ore della sessione estiva del calciomercato. Juventus e Barcellonastanno discutendo di Ivan Rakitic, ma potrebbe essere messo sul tavolo anche qualche altro nome. Nello specifico, quelli di due difensori centrali, visto il grave infortunio al ginocchio patito da capitan Chiellini che resterà lontano dai campi di gioco per 5/6 mesi: Samuel Umtiti e Jean-Clair Todibo. I catalani potrebbero privarsi entro domani di uno dei due francesi, col secondo inserito nella trattativa per Neymar col Paris Saint-Germain.

Per il 25enne ex Lione, si potrebbe discutere di un prestito oneroso con diritto di riscatto: la valutazione non è inferiore ai 30 milioni di euro. Per il 19enne, arrivato nello scorso gennaio dal, il discorso è diverso: il Barcellona ci crede e non vorrebbe privarsene, ma potrebbe concedere un prestito secco per evitare di perdere il controllo del ragazzo, sotto contratto fino 2023. Una soluzione difficilmente ricevibile da parte del club bianconero. Parafrasando le parole dell'uomo mercato della Juve, Fabio Paratici, nel pre partita contro il Napoli sono state chiare : "Se non ci saranno opportunità rimarremo così". Dunque, senza un affare che possa essere soddisfacente per tutti, la rosa a disposizione di Mauriziopotrebbe non cambiare entro domani alle 22.