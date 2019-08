Inter, le parole di Conte: da Icardi al mercato in entrata

CALCIOMERCATO INTER CONTE ICARDI / Domani sera l'Inter inaugurerà il suo campionato affrontando il Lecce. A presentare la gara è stato Antonio Conte, che ha parlato alla vigilia in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro è stato interrogato dai giornalisti anche sul mercato e sul caso Icardi: "Sull'argomento Icardi devo dire che ho rispetto nei confronti di tutti. Da parte mia non c'è turbativa. Non ci sono condizioni di disturbo e stiamo lavorando in modo serio.

La linea intrapresa la conoscete".

L'ex Chelsea ha poi parlato del possibile gap ridotto attraverso il mercato finora effettuato: "Mercato a parte, credo che sia più importante creare una base solida e una squadra che abbia convinzione. Se il gap sia diminuito o meno lo dirà il tempo. Parliamo di Napoli e Juventus, che sono i club che sono intervenuti sul mercato in maniera importante. Hanno fatto cose giuste volte a migliorare così come abbiamo fatto noi".