Juventus, l'affare Neymar complica il futuro di Dybala. Le voci di scambio con James Rodriguez...

JUVENTUS NEYMAR DYBALA / Tutto dipende da Neymar. È il brasiliano il primo tassello di un enorme effetto domino tra grandi attaccanti che può innescarsi da un momento all'altro. Il Psg preferirebbe venderlo al RealMadrid, ma il Barcellona è secondo le ultime indiscrezioni da Spagna e Francia si sta portando avanti mettendo sul piatto, oltre ad una sostanziosa offerta economica che supererebbe i 100 milioni di euro, anche contropartita tecniche gradite ai parigini. Su tutti, l'ex interista Philippe Coutinho, brasiliano come il Ds Leonardo che lo stima. Complicando, di conseguenza, il piano della Juventus che puntava proprio sul Psg per cedere quel Paulo Dybala che garantirebbe una plusvalenza enorme e soldi freschi di cui il club bianconero ha bisogno in questa fase.

Cosa succederà quindi con l'argentino? Tutte le news di mercato: clicca qui per restare aggiornato.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', lo scambio Neymar-Coutinho (più contanti) chiuderebbe le porte del Psg all'argentino della Juventus che secondo la logica tecnica verrebbe poi tolto dal mercato. Le esigenze di bilancio però potrebbero costringere comunque il Ds Paratici a trovare una sistemazione in uscita alla 'Joya' puntando ad una cessione secca senza contropartite. Ieri infatti erano circolate voci di una possibile offerta del RealMadrid da 25 milioni di euro più il cartellino di James Rodriguez (sempre nel mirino del Napoli) che secondo la 'Rosea' è stata prontamente smentita dalle parti. Dall'altro lato, la Juve ha un accordo di massima con Icardi che l'Inter scambierebbe volentieri proprio con Dybala: ipotesi che al momento la 'Vecchia Signora' non vuole prendere in considerazione. Il tempo delle scelte però è vicino.