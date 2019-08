CALCIOMERCATO INTER PERISIC / Ivan Perisic quest'oggi ha svolto le visite mediche con il Bayern Monaco presso l’ospedale Barmherzige Brüder: dopo la bocciatura di Conte l'esterno croato ripartirà ancora una volta dalla Bundesliga dopo le esperienze con la maglia di Borussia Dortmund e Wolfsburg. Confermate le cifre dell'operazione svelate da Calciomercato.it: all'Inter 5 milioni per il prestito oneroso e 20 per il riscatto.

Qual è l'impatto della cessione di Perisic nel bilancio dell'Inter? 'Calcio&Finanza' prova a fare chiarezza su quest'operazione di mercato: "Il croato ha un ammortamento annuo pari a circa 2,7 milioni di euro, con un ingaggio netto da 4 milioni pari a circa 7,4 milioni lordi. Il prestito oneroso a 5 milioni consentirebbe quindi di coprire interamente i costi dell’ammortamento, con un guadagno di circa 2,3 milioni.Nella prima stagione, l’operazione avrebbe così un impatto positivo per 9,7 milioni, derivanti dal risparmio dell’ingaggio lordo e dal guadagno rispetto all’ammortamento".