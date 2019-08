p>CALCIOMERCATO INTER BAYERN MONACO PERISIC / Ivanè pronto a diventare un nuovo giocatore del: il croato è in Germania e ha svolto le visite mediche con il club bavarese stamattina intorno alle 11.30 presso l’ospedale Barmherzige Brüder, come riportato dal quotidiano tedesco "Bild". Confermate le cifre dell'operazione svelate da Calciomercato.it: all'Inter 5 milioni per il prestito oneroso e 20 per il riscatto. Ora le visite mediche, prima dell'annuncio ufficiale che potrebbe arrivare già in giornata. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI