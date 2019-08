CALCIOMERCATO ROMA LLORENTE SCHICK DZEKO / La Roma sta provando a costruire una squadra che sia in grado di eliminare in fretta le scorie della scorsa stagione, decisamente deludente in termini di risultati. Un crocevia importante per il raggiungimento di tale obiettivo è sicuramente il mercato. Gli occhi del DS Petrachi in questo momento sono puntati soprattutto sul reparto offensivo, zona da cui potrebbero partire a breve sia Dzeko che Schick. Il bosniaco, promesso sposo dell'Inter, sta aspettando che i due club trovino l'accordo sulle cifre, le quali al momento non collimano.

Chi è pronto ad approfittare di un addio in casa giallorossa è Fernando Llorente, attualmente svincolato dopo l'avventura al Tottenham. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l'attaccante spagnolo è stato bloccato da Petrachi e sta aspettando solamente che gli venga fatto spazio nello scacchiere di Fonseca. In caso di addio di Schick e Dzeko, l'arrivo del 34enne non escluderebbe l'arrivo di un'altra punta matura come Gonzalo Higuain, altro nome in cima alla lista del DS ex Torino.