Calciomercato Milan, colpo Leao: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN LEAO AFFARE LILLE / Leao si appresta a diventare il nuovo rinforzo del Milan di Marco Giampaolo.

L'attaccante portoghese classe 1999 - come raccolto da Calciomercato.it - sarà domani in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai rossoneri per 5 anni. L'ormai ex Lille guadagneràa stagione; al club francesepiù il cartellino del difensore, valutato 5 milioni.