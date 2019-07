PSG NEYMAR JUVENTUS / Intervistato in esclusiva a Calciomercato.it, il giornalista 'Rai' Paolo Paganini ha alimentato i rumors su un clamoroso arrivo alla Juventus di Neymar. Nel frattempo, però, il fuoriclasse brasiliano è pronto a rientrare in gruppo con il Paris Saint Germain.

L'ex Barcellona sta recuperando dalla distorsione alla caviglia destra rimediata a inizio giugno con la maglia deled è stato regolarmente convocato daper la tournée in Cina. Il club parigino fa sapere che "il completo rientro in gruppo è in programma in Cina e gli ultimi controlli hanno confermato un esame clinico normale". Ulteriori sviluppi sono dunque attesi nei prossimi giorni.