TABELLONE COPPA ITALIA / Si è appena concluso il sorteggio della nuova Coppa Italia 2019/20. I possibili quarti di finale tra le otto teste di serie sono Juventus-Roma, Lazio-Napoli, Inter-Atalanta e Torino-Milan. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Juventus, Roma, Torino e Milan sono dallo stesso lato del tabellone, mentre dall'altro ci sono i campioni in carica della Lazio, Napoli, Inter e Atalanta.

Competizione al via il prossimo 4 agosto, con il secondo turno eliminatorio in programma la domenica seguente. La finale si disputerà il 13 maggio 2020. Queste tutte le sfide in programma nel primo turno, in cui saranno impegnate le squadre di Serie C. Nel secondo turno entreranno in gioco i club del campionato cadetto, mentre dal 18 agosto inizierà la Coppa Italia delle squadre di A che non sono teste di serie.

Triestina-Cavese

Pro Patria-Matelica

Virtus Francavilla-Novara

Reggina-L.R. Vicenza Virtus

Siena-Mantova

Monza-Alessandria

Ravenna-Sanremese

Arezzo-Turris

Feralpisalò-Adriese

Catanzaro-Casertana

Imolese-Sambenedettese

Pro Vercelli-Rende

Piacenza-Viterbese

Catania-Fanfulla

Carrarese-Fermana

Monopoli-Ponsacco

Südtirol-Fasano

Potenza-Lanusei