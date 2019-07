AMICHEVOLE NAPOLI FERALPISALO / Dopo la sconfitta all'esordio, il Napoli trova la prima vittoria stagionale nell'amichevole contro la Feralpisalò, squadra che milita nel campionato di Serie C. Il risultato finale recita 5-0 per gli azzurri che si godono il debutto con gol di Manolas che ha sbloccato il punteggio con un colpo di testa al sesto minuto.

Protagonista Simone: l'ex Bologna, dato in uscita, è entrato nel secondo tempo ed ha realizzato una doppietta. A segno anche altri due calciatori che potrebbero presto lasciare la rosa di Ancelotti:. Buone indicazioni per l'allenatore di Reggiolo che è sceso in campo con il 4-2-3-1 con Mertens punta centrale visto anche il forfait per affaticamento di

NAPOLI-FERALPISALO': Manolas, Verdi, Tonelli, Verdi, Tutino