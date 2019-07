CALCIOMERCATO LECCE YILMAZ / Il Lecce sta per ripartire all'assalto di Burak Yilmaz, stavolta con l'obiettivo di chiudere.

Come riporta 'Sky Sport' il club salentino ha già raggiunto un accordo con il 34enne bomber turco, che proprio in queste ore - dopo aver ricevuto circa 2 milioni di stipendio arretrato - ha detto o comunque ribadito alche vuole trasferirsi in Italia, alla corte di Liverani. La società salentina è pronta a mettere sul piatto 1,5 milioni di euro. L'operazione può andare finalmente in porto entro questa settimana.