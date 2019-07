INTER JAILSON FENERBAHCE / L'Inter non è concentrata soltanto su Lukaku e Dzeko: i nerazzurri sondano anche altri obiettivi e gli occhi di Marotta e Ausilio si sarebbero posati su Jailson, 23 anni, centrocampista brasiliano del Fenerbahce.

Lo riferisce il portale turco 'Fanatik', secondo cui da Milano sarebbe pronta un'offerta da dieci milioni di euro, a fronte di una richiesta di 12 milioni: martedì potrebbe andare in scena un incontro tra le società per provare a trovare un accordo. Mediano, capace di giocare anche da mezzala o da esterno destro,è arrivato al Fenerbahce nella scorsa estate proveniente dal Gremio: nella sua prima stagione europea, il classe 1995 ha collezionto 28 presenze con un gol ma anche una lunga squalifica (6 giornate) per la bagarre al termine del derby contro il