CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ROMA NAPOLI DE LIGT LUKAKU DZEKO NAINGGOLAN HIGUAIN JAMES RODIRGUEZ / Il calciomercato è ormai entrato nel vivo. Sono molte infatti le trattative importanti che potrebbero investire a breve le rose dei club più importanti di Serie A. Juventus, Inter, Roma, Milan e Napoli infatti potrebbero vedere risolversi le questioni legate rispettivamente a de Ligt, Higuain, Zaniolo, Dzeko, Lukaku, Veretout e James Rodriguez. Ecco il punto sulle situazioni in questione.

Juventus e Roma, dall'arrivo di de Ligt al possibile addio di Higuain

Il mercato della Juventus è destinato a rimanere con i fari accesi per diverso tempo. Dopo aver ufficialmente accolto Ramsey e Rabiot, il nuovo colpo in difesa sarà Matthijs de Ligt. Il giovane difensore dell'Ajax potrebbe sbarcare a Torino già oggi per poi sostenere le visite mediche che lo legheranno a tutti gli effetti al nuovo progetto di Maurizio Sarri. Per quanto riguarda le cifre del trasferimento, l'operazione dovrebbe chiudersi ufficialmente sulla base di 65-70 milioni di euro di parte fissa più bonus. Oltre alla situazione legata al 19enne, Paratici starebbe continuando a lavorare per trovare una degna sistemazione a Gonzalo Higuain, il quale ieri intanto si è messo in bella mostra segnando un gol in partitella. Tralasciando le sirene inglesi, il destino del Pipita potrebbe alla fine continuare in Serie A con la maglia della Roma. I giallorossi infatti starebbero cercando un numero 9 in grado di ereditare il ruolo quest'anno ricoperto da Edin Dzeko, promesso sposo dell'Inter. In questo mosaico, l'ex Napoli potrebbe incastonarsi perfettamente, rilanciandosi all'ombra del Colosseo.

Inter, Napoli e Milan, Dzeko scalpita: per James Rodriguez serve un blitz

Nel puzzle di mercato potrebbe entrare anche Zaniolo, obiettivo della Vecchia Signora ma seguito con particolare interesse anche dal Tottenham

Anche Inter e Napoli sono due dei club attualmente più attivi sul mercato. La società guidata da Marotta e Ausilio, che ha chiuso la settimana scorsa con il Cagliari per Nicolò Barella, sta lavorando incessantemente per trovare la quadratura del cerchio con la Roma per Edin Dzeko, il cui futuro nella capitale è ormai giunto al capolinea. L'attaccante ex City, che ha già da tempo l'accordo con i nerazzurri, è uno dei preferiti di Conte per il reparto offensivo così come lo è Lukaku. Per il centravanti belga, voglioso di lasciare lo United per abbracciare la Serie A, la svolta decisiva potrebbe arrivare nella settimana in essere. Chi sembra destinato a lasciare Appiano Gentile durante questa sessione di calciomercato è Radja Nainggolan: il centrocampista ex Roma non rientra nei progetti dell'Inter e potrebbe approdare in Cina. Intanto il Ninja non ha preso parte alla prima uscita estiva nerazzurra contro il Lugano, segnale di una possibile separazione imminente.

Capitolo Napoli. Dopo aver ufficializzato l'acquisto dalla Roma di Kostas Manolas, De Laurentiis vorrebbe regalare un colpo importante per garantire al reparto offensivo ancora più peso in termini di qualità. Il profilo che scatenerebbe la gioia della piazza porta il nome di James Rodriguez, pronto a lasciare il Real Madrid dopo il prestito biennale al Bayern Monaco. Per arrivare al fantasista colombiano però il patron biancoazzurro dovrà necessariamente accelerare: l'Atletico Madrid di Simeone infatti, ancora dietro rispetto ai campani, potrebbe aggiudicarsi il classe '91 qualora la situazione in chiave partenopea non si sbloccasse.

Per quanto riguarda il Milan infine, il nome più caldo continua a essere quello di Jordan Veretout. Il centrocampista della Fiorentina, seguito con particolare interesse anche dalla Roma, avrebbe espresso la sua preferenza per i colori rossoneri. La trattativa potrebbe sbloccarsi all'improvviso.