p>INTER JUVENTUS ROMA ICARDI DZEKO HIGUAIN / Con l'annuncio dell'accordo consensuale per l'interruzione del lavoro di Mauro Icardi nel ritiro dell'Inter e la conseguente non partecipazione alla tournée asiatica dell'argentino , il maxi-intreccio di calciomercato tra i bomber della Serie A registra un altro scossone che può portare ad un punto di svolta dopo giorni di stallo: (anche) da 'Maurito', infatti, dipende un effetto domino tra attaccanti.

Detto che l'Inter ha di fatto ribadito l'intenzione di non far alcuna marcia indietro e quindi cedere Icardi, la dirigenza intanto è al lavoro per accontentare mister Antonio Conte con i nuovi centravanti che ha richiesto. La trattativa per Romelu Lukaku va avanti a prescindere e la prossima sarà una settimana molto importante, su Edin Dzeko, destinato comunque a volare a Milano, si procede invece a rilento perché dopo le manovre della Roma su Barella e le voci di un asse con la Juventus per ostacolare i nerazzurri, secondo 'La Gazzetta dello Sport' la dirigenza interista è indispettita e non vuole arrivare ai 20 milioni chiesti dalla Roma per Dzeko perché innescherebbe un ordigno pericoloso: i giallorossi reinvestirebbero su Gonzalo Higuain che libera il posto per Mauro Icardi alla Juventus che vuole acquistare l'argentino a costi irrisori. Rapporti tesi, dunque, ma si è entrati nella fase delle decisioni.