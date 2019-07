Napoli, ESCLUSIVO: golazo Callejon, ora aspetta il rinnovo

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO CALLEJON / José Maria Callejon è ormai un pezzo di storia del Napoli.

A sei anni dal suo arrivo, lo spagnolo ha iniziato la sua settima stagione in azzurro e oggi, vestendo ancora una volta la fascia di capitano in assenza di, ha messo a segno con un bellissimo destro a incrociare il primo gol del 2019/20, durante l’amichevole col

Il contratto dell’ex madridista è in scadenza nel 2020 e il suo agente, ai nostri microfoni, confermò a gennaio l’intenzione di rinnovarlo: ‘Calleti’ vuole restare a Napoli, non valuta altre proposte e attende la chiamata del club.

Il primo approccio c’è stato a fine campionato, ma le parti decisero di riaggiornarsi e ad oggi, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, non ci sono stati nuovi contatti per riavvicinarsi. L’entourage del calciatore resta ottimista, ma il Napoli è in questo momento rapito dal calciomercato e ha messo i rinnovi in fondo alla lista delle sue priorità.

Callejon, intanto, sgobba a Dimaro con la professionalità di sempre e si augura di prolungare il suo matrimonio con Partenope quanto prima: quando la volontà è così chiara, in fondo, basta poco per mettersi d’accordo. Nei prossimi giorni dovrebbero esserci novità.