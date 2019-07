CALCIOMERCATO INTER MAROTTA LUKAKU/ Dopo la mancata convocazione per la sfida in Australia, i tifosi nerazzurri possono continuare a coltivare il sogno Lukaku in questa sessione estiva di calciomercato.

Intervenuto infatti a margine della conferenza stampa alla vigilia della sfida col Lugano, Beppe, dirigente dell'Inter, ha parlato brevemente del centravanti belga: "Ottimista? Si lo sono su tutto. Abbiamo intenzione di completare la rosa a disposizione di Conte il più presto possibile".