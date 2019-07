CALCIOMERCATO MILAN VERETOUT FIORENTINA / Veretout è uno dei calciatori più corteggiati in Serie A. Il francese infatti è seguito con molto interesse da Milan e Roma, le quali si starebbero sfidando per accaparrarselo.

Secondo quanto riferito dal 'Corriere dello Sport', oggi il Milan si incontrerà con la dirigenza della Fiorentina per continuare a discutere sul calciatore: l'idea disembrerebbe essere quella di alzare l'offerta dal punto di vista economico, arrivando a sfondare il muro dei 15 milioni di euro cash e mantenendo compreso nell'operazione anche, profilo che piace e non poco a. A quel punto la differenza potrebbe farla la volontà del diretto interessato, il quale, a parità di condizioni, preferirebbe approdare in rossonero. La, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe fretta di sciogliere il nodo legato al centrocampista, in quanto in partenza per la tourée estiva negli States.

