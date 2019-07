p>CALCIOMERCATO INTER DZEKO ROMA / La trattativa tra Inter e Roma per Edin Dzeko è ancora in stand-by: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nell'assemblea di Lega che si è svolta ieri, non c'è stato nessun face to face tra Beppe, amministratore delegato nerazzurro, e Guido, CEO giallorosso. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Come raccontato in esclusiva su Calciomercato.it, è atteso il rilancio dell'Inter per sbloccare la trattativa e regalare Dzeko a Conte. Al momento però il rapporto rimane congelato e questo significa che i tempi della trattativa si allungano sempre di più. La Roma è ferma sulla richiesta di 20 milioni di euro, l'Inter ne offre 10 forte del sì già incassato dell'attaccante bosniaco (pronto un triennale da 4,5 milioni di euro). Oggi Dzeko inizierà la preparazione con la Roma, in attesa di sviluppi sul suo futuro.