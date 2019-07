Inter, da Icardi a Lukaku: ora Marotta accelera

INTER ICARDI LUKAKU / Domenica sarà il giorno x. A Milano Antonio Conte si presenterà in conferenza stampa per poi diramare la lista dei calciatori dell'Inter convocati per il ritiro di Lugano che scatta il giorno seguente, lunedì 8 luglio. In quella lista il nuovo allenatore nerazzurro vuole inserire i nomi dei giocatori che nel suo progetto faranno parte del gruppo per la stagione 2019/2020.

Un'idea al momento lontana dalla realtà, soprattutto per quanto riguarda l'attacco dove la situazione si è ingarbugliata ed il mister in vista della partenza per la Svizzera può contare solamente su Matteo, i giovani della Primavera (edin particolare) e quel Mauroche l'allenatore leccese ha messo alla porta. Clicca qui per restare aggiornato sul calciomercato.

Procede fin qui a rilento quindi la rivoluzione del reparto avanzato, che non sarà solo nei nomi ma anche e soprattutto nella filosofia. La società però ha deciso di accontentare Conte in ogni modo e dunque da qui a domenica si preannunciano giorni caldi. Molto caldi. Il triangolo per Barella ha al momento frenato anche l'operazione Dzeko tra Inter e Roma che dovrebbero tornare a parlarsi a breve, ma in attesa di capire cosa succederà con Icardi secondo 'La Gazzetta dello Sport' in questi giorni l'Ad Beppe Marotta cercherà un nuovo approccio col ManchesterUnited per arrivare a Romelu Lukaku, inserito nella lista dei partenti ma non a prezzo di saldo. La richiesta da 85 milioni di euro però si è abbassato, facendo filtrare possibilità di accordo a quota 70-75 milioni. L'Inter vorrebbe dilazionare il pagamento con un prestito (molto) oneroso e obbligo di riscatto: se lo United accetta la formula, il più è fatto visto che con il giocatore l'accordo è stato già sigillato.