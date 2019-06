CALCIOMERCATO INTER ADORANTE / Trattativa ben avviata per il ritorno di Andrea Adorante al Parma. Oggi c'è stato in merito un incontro nel pomeriggio tra il club ducale e l'Inter nella nuova sede nerazzurra.

L'attaccante classe 2000 della Primavera interista, attualmente fermo per un infortunio al ginocchio, come raccolto da Calciomercato.it è vicino quindi a ritornare in Emilia a titolo definitivo. Su Adorante, che nell'ultima stagione ha realizzato 13 reti tra campionato Primavera e Youth League, c'era anche l'interesse del. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI