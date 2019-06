CALCIOMERCATO INTER SASSUOLO SENSI PSG / Stefano Sensi sta infiammando il mercato. Dato fino a poco tempo fa vicinissimo al Milan, il centrocampista del Sassuolo sembra ormai a un passo dal diventare una nuova pedina dell'Inter di Antonio Conte. L'incontro avvenuto ieri all'interno della sede nerazzurra è servito a dare il giusto impulso all'operazione.

Quest'ultima, secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', potrebbe arrivare alla fumata bianca nella prossima settimana nonostante il tentativo deldelle ultime ore: il club transalpino, in cui è tornato, avrebbe infatti fatto recapitare alun'offerta ufficiale per il centrocampista, la quale però non sembrerebbe aver sposato gli equilibri all'interno della situazione.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!