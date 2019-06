Napoli, Lozano non esclude James: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES RODRIGUEZ LOZANO /Hirving Lozano è nella lista di Carlo Ancelotti da oltre un anno, e il Napoli stavolta sembra davvero a un passo dal suo acquisto: come emerso ieri, i partenopei hanno un accordo di massima col suo agente Mino Raiola e sono pronti a sborsare circa 45 milioni di euro più bonus per strapparlo al PSV, rendendolo di fatto l’acquisto più caro della loro storia.

Un’offerta importante che potrebbe presto essere accettata.

Addio al sogno James, quindi? Non è detto: secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, infatti, il Napoli non esclude il doppio colpo in attacco. Scenario complesso, ovviamente, che dipenderà dalle cessioni dei vari esuberi presenti in rosa e, soprattutto, da Florentino Perez: se il presidente del Real Madrid accettasse un prestito con diritto di riscatto, De Laurentiis sarebbe pronto a regalare il colombiano (che ha già detto sì) ad Ancelotti. La trattativa si preannuncia lunga e difficile, ma Jorge Mendes sta lavorando per accontentare tutti. Quando ci prova, spesso ci riesce.