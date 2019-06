TOTTI ROMA ITALIA / Francesco Totti e la Roma potrebbero separarsi dopo oltre 30 anni. La sua avventura in casa giallorossa sembra ormai sempre più ai titoli di coda.

L'ex capitano sarebbe ormai stanco della situazione e vorrebbe maggiore considerazione da parte della proprietà : il colloquio con l'adè divenuto, come racconta il 'Corriere dello Sport', un vero e proprio sfogo. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

Su Twitter Totti ha già dichiarato che a breve spiegherà tutto e lunedì potrebbe essere il giorno decisivo, come sottolinea il 'Corriere dello Sport'. La scelta di Fonseca senza una sua consultazione e l'addio di Massara, destinato al Milan, sono le gocce che hanno fatto traboccare il vaso. Pallotta ha provato a mettere acqua sul fuoco, ma l'addio di Totti appare ormai certo. Solo Fienga ha cercato, all'interno della società, di stargli vicino e farlo crescere. Lunedì potrebbe essere dunque l'ultimo giorno di Totti alla Roma: l'annuncio potrebbe arrivare in una conferenza stampa dallo Stadio Olimpico. E il futuro? E' sempre più azzurro: Gravina gli ha proposto il ruolo di manager che segue la nazionale, una scelta che intriga e non poco l'ex numero 10.