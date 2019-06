p>CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI LAMPARD CHELSEA / Quello trae laè un matrimonio destinato a compiersi ma i tifosi bianconeri dovranno aspettare un altro po' prima dell'annuncio ufficiale: secondo quanto riportato da 'Sky Sports Uk', ilè al lavoro con ilper arrivare a Frank. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'ex giocatore 'Blues' infatti è il prescelto di Abramovich per rimpiazzare Sarri ma il Derby County, club neopromosso in Premier League, vuole i 5 milioni di euro della clausola per liberarlo. Sono ore caldissime, ovviamente la Juventus è spettatrice interessata della vicenda: solo quando il Chelsea avrà in mano Lampard, Sarri potrà del tutto sposare la causa bianconera. Intanto il legale dell'ex tecnico del Napoli avrebbe incontrato la dirigenza dei 'Blues' per definire concretamente la risoluzione del contratto.