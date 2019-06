Napoli, sfuma Bennacer: verso il Genoa

NAPOLI BENNACER GENOA / Niente Napoli per Bennacer. L'Empoli è pronto a piazzare un'altra cessione importante: il centrocampista rimane in Serie A ma non si trasferirà in azzurro come fatto da Di Lorenzo ma dovrebbe vestire la maglia del Genoa.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Domani - come riporta 'Sky Sport' - si terrà un incontro traper chiudere.