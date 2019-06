p>ALLEGRI JUVENTUS / Dopo l'addio formalizzato qualche settimana fa con la, si sono susseguite diverse voci in merito al futuro di Massimiliano: è lo stesso ex allenatore bianconero a rompere il silenzio e ad annunciare, al margine di un evento a Milano, il proprio futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le parole riportate da 'Sky Tg 24': "Sto fermo un anno, anche perché c'è da riprendere un po' in mano la vita privata. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po' andare gli affetti familiari. Mi serve quest'anno per ricaricarmi per il prossimo".