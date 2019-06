JUVENTUS SARRI DROGBA LAMPARD / La Juventus aspetta il Chelsea per poter annunciare Maurizio Sarri come nuovo allenatore. Un'ufficialità che potrà arrivare soltanto quando i Blues avranno individuato e chiuso l'accordo con il nuovo allenatore.

Se vuoi essere aggiornato solamente sulle notizie di tuo interesse, è arrivata l'APP che ti invierà solo le notifiche per le notizie di tuo interesse!

Scarica Qui x Android:

Scarica Qui x OS: Scarica Qui x Android: TopDay_PlayStore Scarica Qui x OS: TopDay_AppStore

Il nome più gettonato è ancora quello di Frankche ha ricevuto la 'benedizione' di un'altra leggenda della società londinese, Didier: "Credo che Lampard sia una buona opzione per o club. Con il derby ha fatto bene, arrivando fino alla finale dei play off. Troppo giovane? Significa che non sarà mai pronto? Che deve aspettare fino a 50 anni per essere pronto? Credo che sia una cosa che dipenda dalla tua esperienza personale e dal tuo desiderio di riuscirci: se si sente pronto, non è troppo presto".