JUVENTUS HIGUAIN FIORENTINA/ Intervistato ai microfoni di 'Radio Bruno', Luca Calamai, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha parlato del calciomercato della Fiorentina: "Dal club viola potrei aspettarmi un colpo a sorpresa. Magari con l'arrivo di Batistuta all'interno della società potrebbe esserci una chiamata per Gonzalo Higuain, che cercherebbe riscatto al Franchi".

Una trattativa che sarebbe comunque molto complicata, visto le elevate richieste d'ingaggio dell'attaccante ex Real Madrid.

Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Calamai ha poi aggiunto: "Zlatan Ibrahimovic sarebbe invece un nome da fantamercato. Su Traore, l'ho visto giocare, ed è fortissimo, non è stato preso per ragioni che restano misteriose, come quelle che hanno portato all'ingaggio di Rasmussen".