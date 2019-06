CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN ROMA NAPOLI JAMES RODRIGUEZ MILINKOVIC-SAVIC BARELLA SENSI VAN DE BEEK / Nonostante manchi ancora qualche giorno all'ufficiale apertura del calciomercato estivo, i grandi club di Serie A sono già all'opera per pianificare le operazioni estive finalizzate a migliorare le rispettive rose in vista della prossima annata. Juventus, Inter, Milan, Napoli e Roma infatti proveranno a infiammare il mercato, puntando su elementi importanti come Barella, Milinkovic-Savic, James Rodriguez, van de Beek e Sensi. Sono questi alcuni dei colpi che potrebbero fare le fortune di Conte, Ancelotti, Fonseca e non solo.

Inter, Juventus e Milan, al via le grandi manovre: da Barella a Milinkovic, passando per Sensi

Inter, Juventus e Milan proveranno a rinnovare con elementi di qualità le rispettive mediane. La Vecchia Signora starebbe pensando a un colpo importante a centrocampo da regalare ai tifosi e al prossimo allenatore: il nome al momento molto gettonato sembra essere quello di Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio infatti non è sicuro di rimanere un'altra stagione nella Capitale e non avrebbe problemi ad accettare la corte della Juventus. Il problema per Paratici sembrerebbe essere quello di convincere il patron biancoceleste Claudio Lotito, non intenzionato a svendere il proprio gioiello, nonostante una stagione non eccellente in termini di rendimento sul campo. Per provare a convincere il numero uno biancoceleste, il DS bianconero starebbe pensando di inserire nella trattativa i cartellini di Romero e di Spinazzola.

Per quanto riguarda l'Inter, Marotta vorrebbe portare alla corte di Antonio Conte il giovanissimo centrocampista del CagliariNicolò Barella, che avrebbe già accettato l'eventuale trasferimento a Milano. I contatti tra le parti in causa sono fitti ma la forbice tra domanda e offerta sembrerebbe ancora piuttosto ampia: i sardi infatti valuterebbero il calciatore attorno ai 50 milioni di euro mentre i nerazzurri non vorrebbero spingersi oltre i 35. Determinanti quindi potrebbero essere le contropartite tecniche, finalizzare a ridurre le distanze tra i due club: Giulini infatti avrebbe puntato diversi elementi, tra cui Eder, Bastoni, Esposito e Merola.

Attenzione al Milan , che nelle ultime ore si sarebbe inserito per il classe '97, arrivando a offrire (bonus inclusi) 45 milioni di euro

Per quanto riguarda il club rossonero, il colpo in mediana più probabile sembrerebbe essere quello di Stefano Sensi, autore di un'ottima stagione con il Sassuolo. Come anticipato in autunno da Calciomercato.it, il centrocampista è diventato uno dei profili più seguiti per la metà campo rossonera e potrebbe sbarcare a Milano nei prossimi mesi. La dirigenza del Diavolo si sarebbe già incontrata con l'agente del calciatore, per il quale però bisognerà trovare l'accordo economico con il Sassuolo, la cui richiesta si aggira attorno ai 25 milioni di euro a fronte dell'offerta rossonera pari a 10 milioni.

Roma e Napoli, si sogna un colpo top: occhi su van de Beek e James Rodriguez

Anche il mercato di Romae Napoli potrebbe scaldarsi con colpi importanti a centrocampo. I giallorossi, freschi dell'arrivo ufficiale di Fonseca in panchina, potrebbero tentare l'assalto per Donny van de Beek, talento dell'Ajax e della Nazionale olandese. Nonostante il classe '97 non abbia ancora sciolto i nodi sul futuro, un'operazione del genere per i giallorossi non sarebbe facile, soprattutto a causa dell'alto prezzo del cartellino.

Sul fronte Napoli infine, il colpo estivo eccellente potrebbe portare il nome di James Rodriguez, di ritorno al Real Madrid dal prestito biennale al Bayern Monaco ma non in linea con l'idea di gioco di Zidane. Il colombiano, che avrebbe già accettato il trasferimento in Campania, è il sogno di Carlo Ancelotti per la prossima stagione. Seguito anche dalla Juventus, Rodriguez potrebbe quindi essere il regalo estivo del patron De Laurentiis, sebbene bisognerà trovare la giusta intesa sia con il Real Madrid sia con il calciatore stesso: i Blancos vorrebbero circa 60 milioni mentre il colombiano, che guadagna 6,5 milioni a stagione, dovrebbe ritoccarsi verso il basso l'ingaggio.