CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI ROMA MARIO RUI PELLEGRINI / In attesa di conoscere il volto del nuovo d.s (con Massara in pole), il Milan sonda svariati profili per rinforzare la rosa. La corsia sinistra della difesa sembra necessitare di un puntellamento.

Così, riporta 'Tuttosport', sono due i calciatori seguiti da: il primo è, voglioso di lasciaredopo una stagione altalenante; dalla, invece si cerca il giovane Luca, talento messosi in mostra durante il prestito ale con la Nazionale under 20 ai Mondiali polacchi. Classe '99, il calciatore è in grado di ricoprire il ruolo di terzino o di mezzala, come ha fatto intravedere nelle ultime uscite della squadra di, sconfitta ieri dal'Ucraina in semifinale.