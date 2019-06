CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / Ci sarebbe pure Radja Nainggolan nella black list di Antonio Conte. Il belga sarebbe stato bocciato dal neo tecnico dell'Inter poiché non dà garanzie sul piano fisico oltre che sotto l'aspetto comportamentale. Marotta al lavoro, dunque, anche per trovare una nuova sistemazione al classe '88, con ovviamente tutte le difficoltà del caso: per evitare una minusvalenza, infatti, il 'Ninja' dovrebbe partire per non meno di 25-28 milioni di euro.

CINA O PREMIER - Il futuro di Nainggolan, autore di una stagione a dir poco sottotono soprattutto per ripetuti guai fisici, potrebbe essere in Cina oppure in Premier League. Nel primo caso, occhio al Jiangsu - di proprietà dello stesso Suning - che potrebbe ripetere l'operazione Eder.

Volendo avrebbe la possibilità anche di prenderlo semplicemente in prestito, con però un ingaggio superiore all'attuale.di Fabio Cannavaro, che ci provò nel gennaio 2018, e- vista la probabilissima cessione di Carrasco - le altre possibili soluzioni., ma soprattuttole squadre inglesi che potrebbero pensare di puntare su Nainggolan.

SUGGESTIONE ROMA - Un ritorno alla Roma sembra ad oggi impossibile, anche se molto probabilmente è il grande desiderio - esposto peraltro via messaggio whatsapp lo scorso gennaio - del 31enne di Antwerpen. Roma può certamente rappresentare una suggestione, adesso non di più. Il 'progetto' dei capitolini, che ripartiranno da Paulo Fonseca, farà affidamento su calciatori più giovani e con uno stipendio non elevato. Insomma uno come Nainggolan è fuori dai paletti, ma nel calciomercato mai dire mai...

