INTER MUGHINI WANDA ICARDI - "Wanda Nara ha distrutto la carriera di Mauro Icardi: ha distrutto la sua nomea e la valutazione in denaro che a lei e suo marito giustamente interessa tanto". Pensieri e parole di Giampiero Mughini.

Il noto giornalista, intervenuto ai microfoni di 'Radio 2', non ha risparmiato critiche feroci alla moglie e agente del centravanti argentino: "Ora all', che lo vuole sbolognare e in qualche modo ci riuscirà, sono arrivati: è tutta un'altra storia. I procuratori non vanno in tv a promuovere la causa del marito... è un episodio di cronaca nera. Finora non ho detto niente perchè siamo stati colleghi in televisione".