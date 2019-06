p>CALCIOMERCATO ROMA INTER BAILEY / Leonattaccante giamaiacano delè destinato ancora a rimanere in Germania: sembrerebbe infatti questa la volontà del suo entourage e del giocatore, da tempo nel mirino sia dellache dell' Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Craig Butler, suo agente, ai microfoni della 'Bild' infatti ha commentato le voci di mercato negando categoricamente l'ipotesi Serie A: "Inter e Roma? Escludo la squadra giallorossa perché è un club che non gioca la Champions League. Qualora dovesse arrivare un club importante, dovremmo parlarne tutti insieme. Ma al momento posso dire che per me la soluzione migliore per lui sarebbe la permanenza a Leverkusen almeno per un anno".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui