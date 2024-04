Allenatore Milan, svolta ufficiale: “Costretto a lasciare il club”

A fine stagione è pronto l’addio: è arrivato l’annuncio in diretta che non lascia più alcun dubbio. Il Milan è sullo sfondo

Sono ore calde per il futuro del Milan e la sua panchina. In giornata Lopetegui ha guadagnato terreno, ma nessuna scelta ufficiale è stata presa per il dopo Stefano Pioli.

C’è agitazione negli ambienti rossoneri, con i tifosi della Curva Sud, pronti a far sentire la propria voce qualora Gerry Cardinale non dovesse prendere scelte all’altezza del Diavolo. Il nome dello spagnolo è certamente quello meno gradito ai sostenitori rossoneri del Milan, che da tempo hanno scelto Antonio Conte, bocciando totalmente l’ex Wolves. Non sarebbe proprio la prima scelta dei tifosi nemmeno Mark van Bommel. L’olandese, amico di Ibra, per il quale ci sono stati contatti importanti negli ultimi giorni, avrebbe però un accoglienza diversa. Nonostante il poco tempo giocato con la maglia del Milan, il centrocampista è riuscito, infatti, comunque a lasciare il segno nei cuori dei rossoneri.

Milan, van Bommel lasciare l’Anversa: l’annuncio di Driessen

Proprio per quanto riguarda Mark van Bommel arrivano novità importanti. L’ex giocatore, infatti, comunque vada, a fine stagione è pronto a lasciare l’Anversa.

Come rivelato dal giornalista di Telegraaf Valentijn Driessen non proseguiranno l’avventura in Belgio per via dei problemi finanziari del club, che non può rispettare più i suoi accordi. Così oltre a van Bommel sarebbe pronto a dire addio anche Marc Overmars. Ad affermarlo è Driessen in Kick-off, podcast di De Telegraaf.