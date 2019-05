JUVENTUS INZAGHI LOTITO LAZIO/ Simone Inzaghi, attuale allenatore della Lazio, è uno dei principali candidati per la panchina della Juventus, libera dopo la partenza di Massimiliano Allegri.

Claudioperò, presidente del club biancoceleste, vorrebbe trattenere il tecnico piacentino e avrebbe avuto un secondo incontro con Inzaghi per parlare di futuro. Meeting che, stando a quanto riportato da 'Sky Sport', non sembra sia andato benissimo con l'ex attaccante che avrebbe preso tempo mentre la proprietà vorrebbe affrettare i discorsi per iniziare a programmare la prossima stagione. Le parti sarebbero quindi distanti e, una decisione definitiva sul futuro, appare lontana. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!