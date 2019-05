PALERMO RICORSO ALBANESE / In attesa del verdetto sul ricorso presentato dal suo Palermo dopo la retrocessione comminata, il presidente Alessandro Albanese ha fatto il quadro della situazione: "Faccio prima i complimenti a Lecce e Brescia per la Serie A conquistata - il suo esordio a 'Radio Anch'io Sport' - Ricorso? C'è una città in subbbuglio, c'è grandissima attesa. Ci aspettiamo un verdetto di appello e il rispetto delle regole. Lo invochiamo come invochiamo equità di trattamento. Poi una regola generale, quella del buonsenso. Questa squadra aveva ottenuto la possibilità di giocare i playoff. C'è una nuova società che ha ricapitalizzato immediatamente. Ci aspettiamo un ribaltamento di questo verdetto. In questo siamo tutti compatti.

La società si sta preparando all'appello e poi prenderà le opportune decisioni. Andremo avanti in ogni caso. Abbiamo disputato un campionato a 19 squadre. Ci sono tante valutazioni da fare. Noi crediamo nella giustizia e attendiamo trepidanti il verdetto di appello. Il richiamo è alle regole e al rispetto delle regole".

I TIFOSI - "Stabilità societaria? Assolutamente. La società è pronta a qualsiasi evenienza. Ci aspettiamo un verdetto molto più equo. C'è un valore sociale, abbiamo visto un ricompattamento dei tifosi con la squadra che non vedevamo da molti anni. Speriamo che tutto vada per il meglio. Messaggio ai tifosi? Dico di tenere duro, porteremo avanti questa squadra e riusciremo di nuovo a portarla nella serie che merita, che è la Serie A. I nostri tifosi sono i più attenti e corretti che ci sono".

