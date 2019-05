INTER AGENTE THOMAS PARTEY / L'addio di Antoine Griezmann all'Atletico Madrid apre la caccia al nuovo attaccante per i 'Colchoneros' che tra le varie ipotesi studiano sempre la pista che porta a Mauro Icardi.

L'non chiude alla cessione dell'attaccante argentino e, anzi, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe interessata ad intavolare una trattativa coinvolgendo magari il centrocampista Thomas Partey , ghanese classe '93 cresciuto nel vivaio del club madridista. Intervistato dal portale 'Passioneinter.com', è proprio l'agente di Thomas Partey a fare il punto sulle voci: "Posso dire che al momento non ho parlato con nessuno, anche se l'Inter è un top club - le parole di Jose Daniel Jimenez Pozanco -. Nel contratto c'è una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, una cifra che per un giocatore come Thomas lo rende a buon mercato. Aspettiamo che finisca la stagione e poi vedremo".