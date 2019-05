ATALANTA LAZIO GASPERINI / Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli. Atalanta e Lazio si preparano alla sfida dell'Olimpico che mette in palio una Coppa Italia sentitissima e che nessuno vorrà farsi sfuggire. Dopo le parole di Simone Inzaghi per i biancocelesti, in conferenza stampa alla vigilia del match è il turno del tecnico dei bergamaschi, Gian Piero Gasperini, che non si considera favorito ma guarda con fiducia al match: "Sono felice di sentirmi responsabile, ma lo sarò ancora di più se dovessimo vincere la Coppa. Quello che abbiamo raggiunto è un traguardo di tutti, non di una o due persone.

Tutti abbiamo spinto nella stessa direzione ed avere un pubblico del genere a Roma è una soddisfazione enorme. Per noi è una partita di grandissima importanza, ma la squadra ora è concentrata solamente sul campo. La Lazio è formazione forte, ma noi abbiamo le nostre possibilità e la sfida è alla nostra portata”.

Gasperini poi aggiunge: "C'è emozione, soprattuto oggi con il presidente Mattarella. Ma da ora ci concentreremo solo sul campo. Negli ultimi anni abbiamo già giocato partite importanti e ci siamo ormai abituati. Favoriti? No, credo sia una gara da tripla. Ma aver vinto dieci giorni fa significa tanto per noi, ci ha dato la consapevolezza di potercela fare. Aver eliminato la Juventus ai quarti ci ha dato credibilità. Cosa scelgo tra Coppa Italia e qualificazione alla Champions? Ora vediamo questa coppa, quindi non facciamo scelte. In caso di vittoria? Balliamo la Papu Dance".

