Roma, addio a De Rossi: tweet 'pungente' di Nainggolan

ROMA ADDIO DE ROSSI NAINGGOLAN - Daniele De Rossi lascerà la Roma al termine della stagione in corso, dopo diciotto anni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

In conferenza stampa, il capitano giallorosso ha spiegato i motivi che lo hanno portato alla separazione col giocatore che avrebbe voluto continuare a calcare i campi da gioco, mentre il club non era disposto a rinnovare il contratto , in scadenza alla fine della stagione. Dunque, dopo Francesco, rimasto in società, contro illo stadio 'Olimpico' saluterà De Rossi, all'ultima con la maglia della Roma. E un suo ex compagno di squadra, Radja, passato in estate dai capitolini all', ha commentato su Twitter con un messaggio sibillino: "DDR che dire: storia già vista...".