CALCIOMERCATO CHIEVO PELLISSIER / Sergio Pellissier ha deciso: dopo 17 stagioni guidando l'attacco del Chievo, con 514 gare giocate e 139 gol, la punta che il 12 aprile scorso ha compiuto 40 anni darà l'addio al calcio. Le sfide contro Inter, Sampdoria e Frosinone saranno le ultime della sua carriera, iniziata nel 1996 col Torino, proseguita con Varese e SPAL ed esplosa con i clivensi, di cui è primatista di presenze e reti in Serie. A.

Il calciatore ha deciso di dare personalmente l'annuncio con una conferenza stampa: "Non ho preso la decisione di ritirarmi in un giorno, ci ho pensato tutto l'anno - ha detto l'attaccante, come riporta 'sportmediaset' - E' il momento di lasciare spazio agli altri. Spero chemi faccia giocare le prossime tre partite. Voglio che questa società torni subito a essere quella che è stata negli ultimi anni. Ringrazio il presidente che mi ha sopportato in tutti questi anni e di godermi questa carriera. Ringrazio anche la mia famiglia che mi ha supportato nei momenti difficili, così come i miei amici. Ringrazio anche i miei compagni e i mister. Poi ringrazio anche i tifosi, grazie di cuore a tutti, auguro alun in bocca al lupo enorme".