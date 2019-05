JUVENTUS ROMERO / Primo rinforzo per la Juventus per la prossima stagione. Cristian Romero - secondo il quotidiano 'Tuttosport' - sbarcherà già in estate alla Continassa per iniziare la sua nuova avventura in maglia bianconera. Il club campione d'Italia ha bloccato già da tempo il giovane difensore del Genoa e avrebbe deciso di portarlo subito a Torino.

Romero grazie alle sue ultime prestazioni avrebbe convinto Paratici e Nedved ad accelerare il grande salto con l'arrivo a Torino a fine stagione. Sfumerebbe così la prima intenzione di lasciare il giocatore ancora per un altro anno in Liguria, con il presidente grifone Preziosi che dovrebbe incassare una cifra intorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire l'argentino il prossimo luglio.

