Juventus, accordo totale con Pogba: che ingaggio!

JUVENTUS POGBA REAL MADRID / Il futuro di Paul Pogba continua ad essere uno dei temi più dibattutti in vista del calciomercato estivo, che potete seguire CLICCANDO QUI. Ormai da mesi si parla di un potenziale ritorno del francese alla Juventus, ma la valutazione da 130 milioni costringerebbe i bianconeri a fare qualche cessione importante.

Come se non bastasse il prezzo del cartellino, il club bianconero deve anche far fronte alla concorrenza agguerrita del. Zinedinevuole fortemente il suo connazionale che, secondo 'As', avrebbe già raggiunto un accordo economico con la società spagnola, sulla base di 12 milioni di euro a stagione. Secondo il quotidiano iberico, attualmente Pogba guadagna 10 milioni al Manchester United e non 14.