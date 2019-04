CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DYBALA ICARDI / Dello scambio Icardi-Dybala abbiamo parlato fin da quando è scoppiato il caso dell'ex capitano dell'Inter: l'affare sull'asse Milano-Torino è più di una semplice suggestione, come raccontano le ultime di calciomercato che si possono seguire CLICCANDO QUI. La Juventus ragiona sul futuro della 'Joya', deludente in questa stagione, l'Inter deve fare i conti con l'ormai certo o quasi addio di Icardi ed ecco che pensare ad un'operazione tra le due società viene semplice.

Se ne parla da mesi ma qualcosa potrebbe frenare la trattativa: al di là dei ragionamenti da fare sui numeri (dalla clausola da 110 milioni dialla valutazione di Dybala), il vero problema - secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' - è rappresentato dalla volontà dell'argentino attualmente vestito di bianconero:, infatti, non sarebbe convinto della destinazione nerazzurra. In cima alle sue preferenze ci sarebbe la permanenza a Torino, poi la possibilità di intraprendere un'avventura lontano dall'Italia. Nessun problema sull'altra sponda, dove l'approdo alla Juventus è ben visto anche se Icardi e Wanda Nara sono allettati anche dalla possibilità di trasferirsi a Madrid . Questa la situazione al momento per un affare che potrebbe caratterizzare le prossime settimane di calciomercato...