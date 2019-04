CALCIOMERCATO INTER ROMA MOURINHO / Si allontana un possibile ritorno in Italia di José Mourinho. Lo 'Special One' è accostato alle panchine di Inter e Roma, ma la sua prossima avventura potrebbe essere in Francia e nello specifico al Paris Saint-Germain.

Stando alla giornalista portoghese Claudia Garcia, il club campione di Francia in caso di esonero diconsegnerebbe il timone proprio a Mourinho. Ci sarebbero infatti delle frizioni tra il club parigino e l'allenatore tedesco, con il Ds del PSG Antero Henrique che spingerebbe - scrive la Garcia sul suo profilo Twitter - per l'arrivo sotto la Tour Eiffel di 'Mou'.